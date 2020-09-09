Евросоюз решил продлить санкции против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Послы Евросоюза (ЕС) приняли решение о продлении санкций против России. Они были введены в связи с событиями на Украине в 2014 году.

Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) решил продлить санкции против России без обсуждения «КОРЕПЕР принял решение продлить действие черного списка в отношении России», — пишет ТАСС, ссылаясь на источник. Таким образом, санкции против России были продлены до 15 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза пока не обсуждают введение санкций из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, передает «Федеральное агентство Новостей». При этом главы МИД стран G7 потребовали от России выяснить обстоятельства этого инцидента, пишет RT.