В ЕС утвердили продление санкций против России. Новые сроки

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Евросоюз решил продлить санкции против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Послы Евросоюза (ЕС) приняли решение о продлении санкций против России. Они были введены в связи с событиями на Украине в 2014 году.

Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) решил продлить санкции против России без обсуждения «КОРЕПЕР принял решение продлить действие черного списка в отношении России», — пишет ТАСС, ссылаясь на источник. Таким образом, санкции против России были продлены до 15 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза пока не обсуждают введение санкций из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, передает «Федеральное агентство Новостей». При этом главы МИД стран G7 потребовали от России выяснить обстоятельства этого инцидента, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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