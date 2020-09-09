Десятки тысяч пермяков из-за выборов губернатора сменили адрес

Почти 60 тысяч жителей Пермского края решили сменить участок для голосования. По данным ЦИК РФ, регион занимает первое место среди всех субъектов федерации, где люди сменили избирательный участок, привязав его к текущему адресу фактического проживания.
«Пермский край — 58703 [избирателя изменили участок], из них через Госуслуги — 10449 человек, МФЦ — 582, ТИК — 19219, УИК — 28453», — сказано в представленных данных ЦИК РФ. На втором месте оказалась Пензенская область, где избирательный участок решили сменить 46 851 человек (почти 11 тысяч по выборам федерального уровня).
Среди регионов Урала, где также 11—13 сентября пройдут выборы, лидирует Челябинская область (9 место по РФ) — 15163 избирателя сменили участок. На втором месте Курганская область (23 место по РФ) — 3701 избиратель, третье — ЯНАО (28 место по РФ), где 1541 избиратель сменил участок.
Технологией «Мобильный избиратель» можно было воспользоваться до 8 сентября 2020 года, поменяв адрес участка для голосования. Впервые в России процедура была введена в 2017 году и пермский избирком принял участие в ее тестировании. «Как показывает практика, избиратели пользуются технологией осознанно и более 80% из них в результате принимают участие в выборах на удобных для них избирательных участках», — рассказали URA.RU в пресс-службе крайизбиркома. Там уточнили, что еще 128 жителей региона прикрепились к цифровым участкам в Москве, соответственно, они будут выбирать губернатора Прикамья через цифровой терминал без получения бюллетеня.
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