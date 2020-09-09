Мария Колесникова арестована

Мария Колесникова находится в СИЗО №1 Минска Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Одна из лидеров оппозиции Беларуси Мария Колесникова находится в СИЗО №1 Минска. Об этом сообщил ее отец Александр Колесников.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована», — заявил Колесников TUT.BY. Он добавил, что ему предложили привезти для дочери передачу.

Накануне Марию Колесникову похитили неизвестные. Ее пытались вывезти из страны, однако она порвала свой паспорт на границе Беларуси. Из семи членов президиума Координационного совета оппозиции на территории Беларуси на свободе осталась только лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.