Сотрудники курганского правительства возмутились неравенством в зарплатах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники структур курганского правительства (государственных бюджетных учреждений — ГБУ) возмутились размером заработной платы коллег. Раскол произошел после опубликования доходов за 2019 год, где у главбуха доход в 15 раз больше, чем у рядовых чиновников. URA.RU стало известно об этом от источников в правительстве.

«Начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер ГБУ „Управление по обеспечению деятельности правительства“ в 2019 году получала среднемесячную заработную плату — 311 228 рублей», — говорится в информации о заработке руководителей в подведомственных правительству организациях. По данным за 2018 год, заработок главбуха в этой же организации составлял 83 тысячи рублей.

Информация впечатлила рядовых сотрудников, которые, по их словам, получают заработную плату от 12 до 20 тысяч рублей. «Где главбухом быть хорошо — ответ сам собой напрашивается. Почему бывший управделами [Евгений Семенов] это допустил? Вероятно, главбух могла знать всякие тайны. Работала всю жизнь в правительстве, а сейчас ушла на пенсию», — уточнил URA.RU инсайдер.

По сведениям другого источника, в этом году некоторые сотрудники госучреждений ни разу не получали премий. «С октября 2019 года даже забыли индексацию по указу президента провести на 3 процента. В этом году опять бюджетникам обещают 3 процента. Интересно, наши опять проигнорируют?» — уточняет источник.

В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Опубликованы доходы сотрудников ГБУ, подведомственных курганскому правительству Фото предоставлено читателем URA.RU