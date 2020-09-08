08 сентября 2020

В России вынесли первый приговор за воровской паблик Вконтакте. За АУЕ наказали трех свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, вконтакте, социальные сети, срок, vkontakte, репост, наручники, задержание, преступление, криминал
Житель Екатеринбурга вел паблик о романтике воровской жизни с 17 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор фигурантам уголовного дела об организации сообщества АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России) и возбуждении ненависти к сотрудникам ФСБ и полиции. Это первый приговор за романтизацию воровского движения в России.

Основной обвиняемый, Николай Бабарика, по версии следствия, в 2011 года (тогда ему было 17 лет) основал группу во «ВКонтакте», где публиковали высказывания, «призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ». Сообщения там оставляла и его жена Наталья. Друг супругов Артем Зуев через группу во «ВКонтакте» торговал нардами и четками в стиле «воровской романтики». «Николай Бабарика приговорен к 7 годам колонии общего режима, его жена Наталья — к 4 годам условно. Друг семьи Артем Зуев приговорен к 3 годам и 9 месяцам в колонии общего режима», — сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

Верховный суд 17 августа признал криминальное движение АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») экстремистской организацией. Теперь причастность к АУЕ трактуется как экстремизм и наказывается в соответствии с нормами УК РФ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...