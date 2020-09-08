Житель Екатеринбурга вел паблик о романтике воровской жизни с 17 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор фигурантам уголовного дела об организации сообщества АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России) и возбуждении ненависти к сотрудникам ФСБ и полиции. Это первый приговор за романтизацию воровского движения в России.

Основной обвиняемый, Николай Бабарика, по версии следствия, в 2011 года (тогда ему было 17 лет) основал группу во «ВКонтакте», где публиковали высказывания, «призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ». Сообщения там оставляла и его жена Наталья. Друг супругов Артем Зуев через группу во «ВКонтакте» торговал нардами и четками в стиле «воровской романтики». «Николай Бабарика приговорен к 7 годам колонии общего режима, его жена Наталья — к 4 годам условно. Друг семьи Артем Зуев приговорен к 3 годам и 9 месяцам в колонии общего режима», — сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

Верховный суд 17 августа признал криминальное движение АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») экстремистской организацией. Теперь причастность к АУЕ трактуется как экстремизм и наказывается в соответствии с нормами УК РФ.