В Челябинской области растет число закрытых из-за COVID классов

За два дня на дистант пришлось отправить четыре класса в нескольких городах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В трех городах Челябинской области из-за коронавируса пришлось отправить на карантин четыре класса в разных школах. Эту информацию подтвердила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Два случая заболевания в Челябинске и один в Коркино. Классы закрыты на карантин во избежание распространения инфекции, дети учатся дистанционно», — сообщила Гехт в своем аккаунте в соцсети. Также пришлось отправить на дистанционное обучение один класс в школе города-спутника столицы области — Копейска. «Пришедшая в нее 1 сентября девочка оказалась контактной по COVID в семье, тест на COVID выявил коронавирус и у нее», — рассказала URA.RU директор школы Наталья Леман.

Первым учебным заведением, куда проник коронавирус, стала элитная гимназия №80 в областном центре, где учатся дети главы региона Алексея Текслера и его первого заместителя Виктора Мамина. Второй стала школа №115, где на дистант отправили один из седьмых классов. «В обоих случаях речь идет пока об условно-положительных диагнозах», — уточнили URA.RU в мэрии Челябинска. Классы, где оказались заболевшие, переведены на дистанционное обучение сроком на две недели. Если за это время Роспотребнадзор выявит заболевание у педагогов либо школьников, вынужденный карантин будет продлен.

Обновлено 16:43

Как пояснили URA.RU в администрации Коркинского района, на дистанционную работу переведена педагог с условно-положительным диагнозом на COVID. «Также в самоизоляции несколько контактных с ней учителей», — рассказал глава района Наталья Лощинина.