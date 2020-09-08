Челябинских школьников переводят на дистант из-за вспышки COVID

В городе-спутнике Челябинска коронавирус проник в школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Один из классов школы №23 в Копейске перевели на дистант из-за ученика, у которого заподозрили коронавирус. Об этом сообщили URA.RU в самой школе.

«Мы получили сигнал из детской больницы о предварительно положительном тесте на COVID у ученика седьмого класса. Ребенок был на классном часе 1 сентября, где буквально полчаса общался с классным руководителем и одноклассниками, а на следующий день уже не пришел в школу. Ребята и учитель перешли на дистанционное обучение, если инфекцию не выявят ни у кого и них — они выйдут учиться очно с 15 сентября», — рассказала URA.RU директор школы Наталья Леман. У всех контактных детей и педагогов будут взяты анализы на коронавирус, списки уже находятся в Роспотребнадзоре. Помещение класса продезинфицировано.

Накануне ушел на карантин один из четвертых классов в гимназии №80, в которой учатся дети губернатора Алексея Текслера и первого вице-губернатора Виктора Мамина. Карантин также будет действовать две недели.

Власти Челябинской области уже решили, как будут учиться отдельные классы и целые школы, куда проникнет коронавирус. В ближайшее время предстоит определиться, какой процент заболевших станет поводом для перевода на дистанционное обучение всего учебного заведения. Например, для гриппа этот показатель составляет 20% от числа учеников, ряд регионов установили для коронавируса планку в 10%.