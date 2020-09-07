07 сентября 2020

В Челябинске целый класс отправили на карантин. В этой школе учится сын губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, медицинская маска, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог, коронавирус
Коронавирус нашли у одного из учеников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В гимназии №80 в Челябинске на карантин из-за COVID-19 закрыли один их классов. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. Учеников отправили на дистанционное обучение до 15 сентября. В этой гимназии во втором классе учится сын губернатора Алексея Текслера.

«Было выдано предписание Роспотребнадзора о введении ограничительных мероприятий в отношении одного из классов, — сообщили URA.RU в мэрии Челябинска. Школа выполнит предписание. Учение продолжится в дистанционном режиме».

Карантинные меры продлятся в 9 по 15 сентября. По данным URA.RU, речь идет об одном из четвертых классов. COVID-19 диагностировали у одного из учеников. Это первый карантин в Челябинске, введенный из-за коронавируса с начала учебного года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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