Коронавирус нашли у одного из учеников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В гимназии №80 в Челябинске на карантин из-за COVID-19 закрыли один их классов. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. Учеников отправили на дистанционное обучение до 15 сентября. В этой гимназии во втором классе учится сын губернатора Алексея Текслера.

«Было выдано предписание Роспотребнадзора о введении ограничительных мероприятий в отношении одного из классов, — сообщили URA.RU в мэрии Челябинска. Школа выполнит предписание. Учение продолжится в дистанционном режиме».

Карантинные меры продлятся в 9 по 15 сентября. По данным URA.RU, речь идет об одном из четвертых классов. COVID-19 диагностировали у одного из учеников. Это первый карантин в Челябинске, введенный из-за коронавируса с начала учебного года.