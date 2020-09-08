Главный курганский следователь велел проверить врачей

Богдан Францишко дал срочное задание подчиненным Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Руководитель следственного управления СК России по Курганской области Богдан Францишко провел прием граждан в городе Петухово. После возвращения в Курган он дал срочное задание подчиненным — проверить работу местных медиков. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Одним из обратившихся к Францишко стал житель Макушинского района. «Он сообщил, что в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи сотрудниками ГБУ „Макушинская ЦРБ“ летом текущего года скончалась его престарелая мать. По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка, с выводами которой он не согласен и просит дать объективную оценку действиям медиков», — говорится в официальной информации.

После приема гражданина руководитель следственного управления поручил подчиненным провести проверку этого происшествия. «Результаты проверки поставлены на контроль руководства следственного управления», — сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Кроме этого, по итогам командировки в Петухово руководителю Макушинского межрайонного следственного отдела Сергею Тимошенко даны поручения. До Петухово Богдан Францишко провел прием граждан в городе Шадринске, откуда также привез обращения граждан.