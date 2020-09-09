Бывший соратник министра Решетникова избежал наказания в Перми

Бывший вице-премьер правительства Прикамья Михаил Сюткин избежал административной ответственности Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Бывшего первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина не стали привлекать к административной ответственности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Перми. Члену команды министра экономического развития РФ Максима Решетникова (экс-губернатора Прикамья) удалось обжаловать наказание.

«Жалоба удовлетворена, постановление [о привлечении Михаила Сюткина к ответственности] отменено», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда. Подробности по делу будут известны после опубликования мотивированного решения.

Сюткин как первый вице-премьер был привлечен к ответственности по части 1 статьи 15.15.3 КоАП РФ (Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов). Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц. 29 июля 2020 года жалоба на постановление поступила в суд, а 9 сентября она была удовлетворена.

В конце апреля этого года Сюткин, курировавший в краевом правительстве инфраструктурный блок, досрочно покинул пост и уехал в Москву. Перед этим в его кабинете работали оперативники, которые расследовали хищение средств на строительство зоопарка в Перми. Возможным местом работы экс-чиновника регионального правительства называлось министерство экономики РФ, которое возглавляет Решетников.