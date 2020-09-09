Раскрыты детали освобождения российских наемников в Беларуси

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
Россиян освободили после письменного запроса Генпрокурора РФ белорусскому коллеге Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Ухудшение отношений России и Белоруссии

Россиян из частной военной компании Вагнера, задержанных в Белоруссии, заманили в республику иностранные спецслужбы. А вернули в РФ после письменного запроса в Минск, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

«Генеральному прокурору Республики Беларусь Александру Канюку был направлен запрос за моей подписью, который был удовлетворен. Граждан РФ передали российской стороне», — сообщил глава ведомства «Коммерсанту». Краснов добавил, что был готов вылететь на переговоры в Минск, но этого не потребовалось.

Генпрокурор России уверен, что наемников ЧВК Вагнера обманом заманили в Беларусь иностранные спецслужбы. «Изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путем спецслужбы других государств», — уверен Краснов.

Представителей ЧВК Вагнера задержали в Белоруссии в конце июля, передает агентство Nation News. Местные власти подозревали, что они приехали для дестабилизации обстановки в стране. Позже появилась версия, что арест россиян спланировали спецслужбы Украины, сообщает «Федеральное агентство новостей». Бойцы ЧВК Вагнера вернулись из Белоруссии в Россию в середине августа. Также выяснилось, кто руководил наемниками.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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