Раскрыты детали освобождения российских наемников в Беларуси

Россиян из частной военной компании Вагнера, задержанных в Белоруссии, заманили в республику иностранные спецслужбы. А вернули в РФ после письменного запроса в Минск, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.
«Генеральному прокурору Республики Беларусь Александру Канюку был направлен запрос за моей подписью, который был удовлетворен. Граждан РФ передали российской стороне», — сообщил глава ведомства «
Генпрокурор России уверен, что наемников ЧВК Вагнера обманом заманили в Беларусь иностранные спецслужбы. «Изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путем спецслужбы других государств», — уверен Краснов.
Представителей ЧВК Вагнера задержали в Белоруссии в конце июля, передает агентство Nation News. Местные власти подозревали, что они приехали для дестабилизации обстановки в стране. Позже появилась версия, что арест россиян спланировали спецслужбы Украины, сообщает «
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