В России ликвидировали федеральное министерство

Северным Кавказом РФ теперь будет заниматься Минэкономразвития Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России ликвидировали министерство по делам Северного Кавказа РФ. Его функции перешли Министерству экономического развития.

«Министерство по делам Северного Кавказа РФ официально ликвидировано. Министерство экономического развития РФ в полном объеме продолжает работу по развитию Северо-Кавказского федерального округа и реализацию соответствующей государственной программы, рассчитанной до 2025 года», — сообщается на сайте ведомства.

МинКавказа президент России Владимир Путин упразднил 21 января. Ожидалось, что ведомство будет ликвидировано до 30 июня, но сроки сдвигались несколько раз. Теперь госпрограмму будет курировать первый замминистра Минэкономразвития Михаил Бабич, бывший полпред в Приволжском федеральном округе. Он уже провел несколько встреч с главами регионов Северного Кавказа, после которых чиновники скорректировали планы по развитию социального-экономической отрасли региона, туризма и инвестиционной политики, уточняет издание «Взгляд».