Война «Атомстройкомплекса» с жильцами дома продолжилась избиением

Жители дома хотят сменить УК, но их инициатива не находит отклика (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЖК Nova Park в Екатеринбурге представитель управляющей компании избил активиста, призывавшего соседей сменить УК. Об этом URA.RU сообщили жители дома. По словам потерпевшего, удары ему наносил Андрей Галаган — руководитель службы мониторинга УК «Атом-Комфорт» (один из владельцев УК — «Атомстройкомплекс»).

«С шести часов вечера мы вместе с представителем управляющей компании, которую мы хотим пригласить обслуживать наш дом, ходили по квартирам — раздавали бюллетени для голосования, — рассказал агентству побитый Сабир. — Около восьми часов к нам подошли охранники из УК — сказали, что мы якобы мешаем соседям».

По словам Сабира, двое охранников отвели его спутника в сторону, а еще двое подошли к нему. «Я зашел в лифт — они за мной. Стали говорить: «Чего ходишь по этажам?» В этот момент Андрей Галаган ударил меня кулаком по лицу. Потом второй человек, охранник, вытолкнул меня из лифта. На этаже меня повалили меня на пол. Подошел третий, поставили меня к стене, стали говорить: «Ты наркотики ходишь раздаешь»?

Парню удалось вывернуться и забежать к соседям, открывшим дверь. Галаган и двое охранников, подождав, ушли, а избитый вызвал полицию. «Сабир — один из наших активистов, это он зачитывал повестку, когда мы проводили 6 сентября собрание о смене управляющей компании», — пояснила URA.RU активистка дома.

Андрей Галаган по просьбе URA.RU прокомментировал обвинения в избиении в свой адрес. «Ну, я думаю, это, наверное, ложь, — заявил он. — Там другая управляющая компания хочет зайти на объект, поэтому и устраивают провокации против меня». Ранее URA.RU рассказывало, как попытки жильцов ЖК Nova Park едва не привели к драке с тем же самым Галаганом — инцидент произошел в августе в офисе управляющей компании.