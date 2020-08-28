Оказалось, что смена управляющей компании — это целая война Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге конфликт между жильцами ЖК Nova Park (на Широкой речке) и представителями управляющей компании, произошедший на днях, едва не перерос в драку. Видео инцидента оказалось в редакции URA.RU.

«Ребята из инициативной группы развешивали объявления о собрании — пришел охранник и стал их срывать, — рассказала URA.RU жительница дома по ул. Хрустальногорская, 87. — Ребята прошли в офис УК, откуда директор службы мониторинга Андрей Галаган стал их выталкивать».

По словам жильцов, они давно недовольны услугами УК (этот дом и два соседних обслуживает УК «Атом-Комфорт»). Претензий масса: от незавершенного благоустройства и протекающих крыш до квитанций с «заоблачными цифрами», незакрытого двора, через который идет поток машин в Академический, и отсутствия домофонов, которые хотели установить еще в ноябре 2019 года.

В ЖК Nova Park входят три дома по улице Хрустальногорской Схема: с сайта 2gis.ru

Жильцы решили сменить УК (собрание назначено на 6 сентября), но тут же столкнулись с противодействием. «Нам поступают звонки с угрозами, — рассказала девушка. — На днях Галаган выловил инициатора собрания и стал угрожать, что поймает его в темном углу».

«Жители толпой завалились к нам в полдесятого вечера, чтобы выяснить какие-то рабочие моменты, — прокомментировал в свою очередь Андрей Галаган. — Я никого не выталкивал — просил покинуть помещение, так как рабочий день закончился». По его словам, жильцы имеют полное право сменить управляющую компанию, и препятствовать собранию он не будет.

Сотрудник УК «Атом-Комфорт» в ответ на звонок журналиста URA.RU хотел передать трубку директору Екатерине Донсковой, но спустя несколько секунд заявил, что ее нет. В компании «Атомстройкомплекс» (один из учредителей «Атом-Комфорта») предложили сделать запрос, корреспондент агентства направил его представителям застройщика.

Одна из основных претензий: двор ЖК до сих пор не закрыт Фото: жильцы ЖК «Нова Парк»

Из-за этого через двор постоянно идет поток машин в сторону микрорайона Академический Фото: жильцы ЖК «Нова Парк»