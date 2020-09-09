На теле одного из лидеров оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой обнаружены ушибы, ей угрожали убийством. Об этом заявила ее адвокат Людмила Казак.
«Мария также столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь, воспринимать кроме как реальными не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления», — приводит слова адвоката пресс-служба штаба бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Кто именно угрожал Колесниковой, не уточняется.
Кроме того, по словам Казак, на теле женщины обнаружены ушибы, а в СИЗО ей была оказана медицинская помощь из-за проблем с сердцем. Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение, поэтому намерена составлять обращения с просьбой установить виновных. В четверг, как отметила адвокат, состоится допрос ее подзащитной. При этом в беседе с «Интерфаксом» она подчеркнула, что оппозиционера никто не избивал.
На днях Марию Колесникову похитили неизвестные. Ее пытались вывезти из страны, однако она порвала свой паспорт на границе. Накануне стало известно, что она арестована и находится в СИЗО №1 Минска, ее подозревают в призывах к захвату власти.
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