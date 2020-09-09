09 сентября 2020

Магазинам не разрешили работать во вторую волну коронавируса

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Открытие торгового центра
Роспотребнадзор не поддержал предложения, позволяющие магазинам не закрываться в случае второй волны COVID Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Непродовольственным магазинам не дали гарантий, что их не закроют в случае второй волны коронавируса. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала регламент, позволяющий не закрывать точки ретейла и предложила его Роспотребнадзору. Однако в ведомстве отказались принимать новые правила.

Регламент, разработанный АКИТ, ставил перед собой цель спасти экономику в случае введения карантина и при этом не закрывать магазины. «Персонал будет носить маски, а также следить за тем, чтобы покупатели действовали аналогично. Торговля готова разделять потоки посетителей на вход и выход. Плюс осуществлять контроль одновременного пребывания покупателей в зале», — пишут «Известия».

Однако Роспотребнадзор посчитал нужным оставить в силе уже принятые им рекомендации. В ведомстве отметили, что разработка подобных правил — ответственность Роспотребнадзора и федеральных властей, а введение и снятие ограничений находятся в ведении регионов.

При этом в Минпромторге соглашаются с предложениями АКИТ, отмечая, что повторное закрытие ретейла в случае нового витка пандемии недопустимо. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что министерство работает с Роспотребнадзором в этом направлении.

Ранее в ВОЗ заявили о неуверенности в наступлении второй волны коронавируса. По словам помощника главы ВОЗ Раньери Гуэрры, врачи в любом случае готовы к повторной борьбе с COVID-19, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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