В США призвали расширить санкции против России

Боб Менендес и Бен Кардин предлагают расширить санкции в рамках «акта Магнитского» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенаторы Боб Менендес и Бен Кардин призвали минфин США расширить санкции в рамках «акта Магнитского». Об этом сообщается в их письме, опубликованном в комитете по иностранным делам Сената.

«Новые обозначения, требуемые программой санкций по „акту Магнитского“ в отношении России, давно назрели. Мы призываем немедленно выпустить тщательно проработанный и заслуживающий доверия список», — приводит выдержку из письма РИА «Новости».

Сенаторы добавили, что с принятия в 2012 году «акта Магнитского» они полагали, что о новых санкциях будет объявляться к концу каждого года, однако в этом году новые предложения все еще не разработаны. Санкционная программа «акта Магнитского» является одним из самых эффективных инструментов, которые есть у США, чтобы привлекать к ответственности нарушителей прав человека в России, заключили Менендес и Кардин.

«Акт Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года, чтобы вводить ограничения против лиц, занимающихся в РФ нарушениями прав человека. Позднее акт был расширен до глобального закона, ограничения по которому вводятся не только в России, но и в других странах. Так, санкции по «акту Магнитского» вводились против граждан Китая, передает RT.