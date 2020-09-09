Отношения Украины и России не улучшаются, констатировал Андрей Богдан Фото: Официальный сайт президента Украины

Отношения Украины и России не могут сдвинуться с мертвой точки из-за невыполненных Киевом обещаний. С таким заявлением выступил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

«Что я вижу — это то, что мы его [Путина] как-то жестко кинули. Наобещали одно — не сделали ничего», — заявил Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Сейчас все переговоры между Путиным и Зеленским проходят безрезультатно, добавил экс-чиновник.

При этом изначально Путин относился к Зеленскому с большим уважением, считает Богдан. Он рассказал, что во время первой встречи двух лидеров в ноябре 2019 года Путин вел себя подчеркнуто уважительно. Богдану, по его собственным словам, показалось, что президент России увидел во Владимире Зеленском молодого себя.

Ранее пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила, что он выступит на Генассамблее ООН 23 сентября, передает RT. На день раньше, 22 сентября, пройдет выступление президента России Владимира Путина.