Названа дата возможного визита Путина в США

Владимир Путин может посетить ООН 22 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин может выступить на 75 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Согласно предварительной программе выступлений на общеполитических дебатах, в списке российский лидер значится седьмым.

«Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября», — передает ТАСС. До него в ООН выступят главы Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы.

В этом году дебаты планируется провести в формате записанных видеовыступлений из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Однако лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке.

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