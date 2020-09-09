По мнению политологов, «Единая Россия» сохранит число кресел и приведет новых депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Заксобрание ЯНАО после предстоящих выборов обновится в лицах, а распределение мандатов между партиями с высокой долей вероятности останется прежним. Такой версией с URA.RU поделился источник в политических кругах Ямала. С этим тезисом согласились региональные политологи.

Как утверждают инсайдеры агентства, вхождение в парламент первого замгубернатора Алексея Ситникова является почти решенным вопросом. «Обеспечат единороссы кресло и главе Пуровского района Андрею Нестеруку, на смену которому уже прибыл Антон Колодин. Поработает еще на благо округа и политик с большим стажем, экс-мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз», — поделился высокопоставленный собеседник URA.RU.

Политолог Алексей Климовский считает приход этих лиц в заксобрание закономерным. «Это соответствует сложившейся политико-административной традиции. И впишутся они хорошо, так как, хорошо зная работу органов власти, могут генерировать содержательные и обоснованные законодательные инициативы», — конкретизировал Климовский в беседе с URA.RU.

По мнению эксперта, распределение мест между партиями по итогам выборов не изменится. «Можно ожидать не более одного мандата у „Справедливой России“, а три мандата поделят между собой КПРФ и ЛДПР. Это будет единственной интригой кампании. „Единая Россия“, в свою очередь, сохранит квалифицированное большинство с прежним результатом в 18 мандатов, из которых большинство будет получено по одномандатным округам», — заявил Климовский.

Предвыборная кампания получилась очень спокойной, даже тихой, поделился мнением политолог Шамиль Рак. «ЛДПР останется второй партией, а вот кто станет третей партией — „уставшая“ КПРФ или „обновленная“ СР — это пока открытый вопрос. Эсерам, безусловно, не хватило времени на подготовку: в декабре 2019-го сменился руководитель реготделения, они не до конца еще обновили местные отделения. Тем не менее уже знатно насолили КПРФ, в том числе и в рамках избирательной кампании», — заметил политолог.

Опрошенные URA.RU эксперты сошлись во мнении, что явка на этих выборах не будет столь высокой как на голосовании по поправкам в Конституцию. Тогда на участки пришли более 80% избирателей.