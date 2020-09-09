В Кургане жители 1-го микрорайоне в Заозерном жалуются, что ждут автобусы под открытым небом. Старую остановку убрали несколько лет назад. Об этом житель города сообщил на портале «Обратись».
«Не просим крутого, навороченного остановочного комплекса, установите хоть какой-нибудь, впереди осень, а дальше зима, мы устали мерзнуть и мокнуть», — обратился курганец от лица жителей поселка Левашово. По его словам, старую остановку демонтировали несколько лет назад, и сейчас на его месте пустырь.
Из-за этого, по словам жителя, всем, кто уезжает с остановки, негде спрятаться от ветра, дождя и снега. При этом, с нее ежедневно едут дети в детсады и школы.
На обращение ответили представители администрации Кургана. «Установка перфорированного остановочного комплекса на данном участке запланирована до 15 ноября 2020 года. Контроль — 16.11.2020 г.» — рассказали представители мэрии.
На данный момент, в Кургане меняют остановочные комплексы. Администрация города планирует заменить все остановки в Кургане за три года.
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