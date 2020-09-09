09 сентября 2020
08 сентября 2020

Жители Кургана несколько лет ждут остановку. «Устали мерзнуть и мокнуть»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карчевская роща. Курган, остановка автобусная, карчевская роща
По словам курганца, старую установку демонтировали несколько лет назад, а новую не поставили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жители 1-го микрорайоне в Заозерном жалуются, что ждут автобусы под открытым небом. Старую остановку убрали несколько лет назад. Об этом житель города сообщил на портале «Обратись».

«Не просим крутого, навороченного остановочного комплекса, установите хоть какой-нибудь, впереди осень, а дальше зима, мы устали мерзнуть и мокнуть», — обратился курганец от лица жителей поселка Левашово. По его словам, старую остановку демонтировали несколько лет назад, и сейчас на его месте пустырь.

Из-за этого, по словам жителя, всем, кто уезжает с остановки, негде спрятаться от ветра, дождя и снега. При этом, с нее ежедневно едут дети в детсады и школы.

На обращение ответили представители администрации Кургана. «Установка перфорированного остановочного комплекса на данном участке запланирована до 15 ноября 2020 года. Контроль — 16.11.2020 г.» — рассказали представители мэрии.

На данный момент, в Кургане меняют остановочные комплексы. Администрация города планирует заменить все остановки в Кургане за три года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...