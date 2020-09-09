Число умерших жителей свердловской области по итогам семи месяцев 2020 года выросло по сравнению с предыдущим годом на 1 890 человек. Эти данные содержатся в официальном отчете Свердловскстата.
Согласно данным статистики, в Свердловской области с начала года до конца июля умерло 36 161 человек, при этом в 2019 году за тот же период умерло 34 271 человек. Рост смертности начался в июне, но достиг пика в июле — в этот месяц умерло на 2 023 человека больше. Рождаемость в текущем году также снизилась с 27 659 до 25 204.
Таким образом естественная убыль населения в региона значительно выросла. Так, за семь месяцев 2019 года число свердловчан уменьшилось на 6 620 человек, то за тот же период 2020 года население уменьшилось на 10 957 человек.
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