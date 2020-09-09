09 сентября 2020
08 сентября 2020

В пандемию умерло на 2 тысячи свердловчан больше, чем в 2019 году. ГРАФИК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, врач, медики, пациент, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Во время пандемии смертность выросла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Число умерших жителей свердловской области по итогам семи месяцев 2020 года выросло по сравнению с предыдущим годом на 1 890 человек. Эти данные содержатся в официальном отчете Свердловскстата.

Согласно данным статистики, в Свердловской области с начала года до конца июля умерло 36 161 человек, при этом в 2019 году за тот же период умерло 34 271 человек. Рост смертности начался в июне, но достиг пика в июле — в этот месяц умерло на 2 023 человека больше. Рождаемость в текущем году также снизилась с 27 659 до 25 204.

Таким образом естественная убыль населения в региона значительно выросла. Так, за семь месяцев 2019 года число свердловчан уменьшилось на 6 620 человек, то за тот же период 2020 года население уменьшилось на 10 957 человек.

Число умерших стало расти летом
URA.RU

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...