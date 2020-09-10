Закрытие розничной торговли убивает экономику Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Магазины должны получить право работать при повторном карантине, если докажут, что могут обеспечить безопасность. При этом власти должны индивидуально подходить к каждому представителю ритейла. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев.

Ранее ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала правила работы магазинов на случай введения карантина из-за второй волны COVID-19 и предложила его Роспотребнадзору. В ведомстве менять правила отказались.

«Если магазины могут обеспечить безопасность клиентов, то имеет смысл давать им право работать в карантин. До первой ошибки. Чиновникам проще дать команду для всех, чем распределять риски. Поэтому магазинам нужно убедить их, что они относятся к объектам с низким уровнем риска», — заявил URA.RU Ломакин-Румянцев.

Выступая против локдауна в случае второй волны COVID-19, Минпромторг думает об экономике, однако позиция Роспотребнадзора тоже имеет основания, отмечает эксперт. «Их понять можно — обжегшись на молоке, начинают дуть на воду. Однако есть все больше доказательств, что если люди ведут себя ответственно, то закрытие торговли в карантин несет только вред», — добавляет член АКОРТ.

Властям РФ нужно еще раз проанализировать опыт, полученный весной и летом. И снова напомнить россиянам, что успехи в борьбе с COVID-19 зависят от их сознательности, подчеркнул Ломакин-Румянцев. «Нужно бы [властям] еще раз изучить накопленный опыт, взвесить риски, а также возможность управлять ими. Но главное — разумное поведение граждан. Тот, кто хочет заболеть — заболеет. И ограничения не помогут», — заключил он.