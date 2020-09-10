Путин намерен создать комиссию по делу Навального

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Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
Алексей Навальный вышел из комы несколько дней назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Президент России Владимир Путин собирается создать комиссию по расследованию произошедшего с Алексеем Навальным. С таким заявлением выступил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, рассказывая о последнем телефонном разговоре с Путиным.

«Президент Путин заверил меня, что Россия намерена прояснить произошедшее, сообщив, что намеревался создать комиссию по расследованию», — приводит ТАСС цитату Конте из интервью газете Il Foglio. По словам Конте, Путин также готов работать с властями Германии.

Последний телефонный разговор Путина и Конте прошел 26 августа. Сообщалось, что политики обсуждали ситуацию в Белоруссии и Ливии, а также говорили о борьбе с коронавирусом. Путин говорил о недопустимости бездоказательных обвинений в связи с делом Навального и уверял, что РФ заинтересована в расследовании произошедшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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