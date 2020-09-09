09 сентября 2020
08 сентября 2020

Dj Smash раскрыл, что его объединяет с губернатором Махониным. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Cуд по делу об избиении DJ Smash. Пермь, ширман андрей, dj smash
Андрей Ширман рассказал об общих с пермским губернатором интересах Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Музыкант и продюсер Андрей Ширман, более известный как Dj Smash, нашел то, что его объединяет с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. На своей странице в Instagram Ширман написал, что Махонин, так же, как и он, любит регби.

«Он любит регби как и я. Он любит Пермь как и я», — отметил Dj Smash. Ширман также назвал пермского губернатора «человеком с амбициями», обладающим «уральской харизмой, чувством юмора и боевым духом».

На прошлой неделе в Перми прошел Кубок губернатора по регби. На нем, вместе с Махониным, присутствовал и его бывший начальник, глава ФАС России Игорь Артемьев, посетивший регион с рабочим визитом.

Ширман назвал Махонина «человеком с амбициями»
Скриншот со страницы Dj Smash в Instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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