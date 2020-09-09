Музыкант и продюсер Андрей Ширман, более известный как Dj Smash, нашел то, что его объединяет с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. На своей странице в Instagram Ширман написал, что Махонин, так же, как и он, любит регби.
«Он любит регби как и я. Он любит Пермь как и я», — отметил Dj Smash. Ширман также назвал пермского губернатора «человеком с амбициями», обладающим «уральской харизмой, чувством юмора и боевым духом».
На прошлой неделе в Перми прошел Кубок губернатора по регби. На нем, вместе с Махониным, присутствовал и его бывший начальник, глава ФАС России Игорь Артемьев, посетивший регион с рабочим визитом.
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