В Курганском городе самовыдвиженцы массово снялись с выборов

Часть самовыдвиженцев в Шадринскую гордуму в одновременно отказались от участия в выборах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кандидаты в Шадринскую городскую думу (Курганская область), зарегистрированные в качестве самовыдвиженцев, массово отказываются от участия в выборах. За день до начала голосования в предвыборной борьбе остаются семеро из 22 зарегистрированных кандидатов-самовыдвиженцев. Остальные 15 человек выбыли из борьбы. Информация об этом опубликована в ГАС «Выборы».

В сведениях о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Шадринской городской думы, опубликованных на сайте облизбиркома, пока сообщается о девяти самовыдвиженцах, снявших свои кандидатуры. Восемь из них сделали это 7 сентября. Получить оперативные комментарии в территориальной избирательной комиссии о причинах снятия с выборов самовыдвиженцев URA.RU не удалось.

«Это были технические кандидаты от „Единой России“. От их имени писались жалобы на других кандидатов», — рассказал URA.RU один из источников агентства, близкий к политическим кругам Шадринска. Дозвониться до руководства местного отделения «ЕР» URA.RU не удалось. Секретарь регионального отделения партии Евгений Кафеев не подтвердил агентству связь самовыдвиженцев с единороссами. «Возможно, нашли в себе мужество и ушли достойно, понимая, что наберут слишком мало голосов, не смогут победить», — предположил он.

Выборы в Шадринскую городскую думу пройдут с 11 по 13 сентября. За места в городском парламенте будут бороться КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия», а также семь самовыдвиженцев.