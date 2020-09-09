Челябинец в отделе полиции избил участкового и сжег свое дело

Челябинец избил полицейского и уничтожил материалы дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Аши признан виновным в нападении на участкового в отделении полиции и уничтожении вещественных доказательств по своему делу. Суд приговорил его к четырем годам и одному месяцу колонии строго режима, сообщила URA.RU пресс-секретарь прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

«Неоднократно судимого 37-летнего мужчину в декабре 2019 года доставили в отделение полиции в состоянии опьянения для привлечения к ответственности за мелкое хулиганство. Там он ударил по голове женщину-участкового, получившую сотрясение мозга. В феврале 2020 года в следственной комнате изолятора временного содержания мужчина порвал и поджег листы своего уголовного дела и уничтожил диск с информацией об обстоятельствах преступления», — рассказали в надзорном ведомстве.

На мужчину завели уголовные дела по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), ч.2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного расследования путем вмешательства в деятельность следователя). Ранее он уже был признан виновным в нападении на полицейского.