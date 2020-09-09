В ХМАО во время трагедии на реке пострадал ещё один «авторитет»

При столкновении катера с баржей на реке Черной в ХМАО, помимо вора в законе Владимира Зятькова по кличке Зятек, на судне находился один криминальный авторитет, которого называют «смотрящим» за Сургутом. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Он сам остался жив, а его жена, к сожалению, погибла. Компания днем отправилась на катере за грибами. Вечером возвращались обратно. Управлял судном сам Зятьков, он был трезв. Он, вообще, уже не пьет лет 13», — сообщил инсайдер.
В пресс-службе транспортной прокуратуры УРФО журналисту агентства смогли подтвердить информацию о том, кто управлял катером. «Катером управлял Зятьков. Само судно принадлежит третьему лицу, владельца в момент происшествия на нем не было», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что транспортная прокуратура в УРФО намерена провести проверку, насколько безопасно в ХМАО организовано судоходство. Поводом для этого как раз и стало ЧП, произошедшее на реке Черной. В результате столкновения катера с баржой пострадало восемь человек, половина из них погибла. Остальные были доставлена в сургутский травмцентр.
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