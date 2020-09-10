Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов ищет нового адвоката, чтобы обжаловать приговор. Поиском защитника занялась его супруга, сообщили правозащитники.

«Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это: Гофштейн, Тарасов и другие», — приводит RT цитату Ефремова правозащитникам. Вопрос о выборе адвоката он доверил супруге.

Ранее сообщалось, что актер остался недоволен работой адвоката Эльмана Пашаева, так как обычно суды выносят более мягкие приговоры за подобные преступления. Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режима за ДТП в котором погиб человек.