Полпред в УрФО назвал аутсайдеров подготовки к зиме

Ряд территорий в регионе второй год не могут получить паспорта готовности в срок, уточнил Николай Цуканов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области 22 муниципалитета рискуют не получить паспорта готовности к отопительному сезону, заявил уральский полпред Николай Цуканов на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым.

Полпред подчеркнул, что ряд территорий в очередной раз не могут выполнить задачу в срок «14 [муниципалитетов] еще не получили акты готовности, как и в прошлом отопительном сезоне 2019—2020 гг.», — сообщили URA.RU в пресс-службе уральского полпредства.

Помимо обсуждения готовности муниципалитетов к зиме полпред и губернатор обсудили снижение доходов регионального бюджета, обеспечение школьников бесплатным питанием и проведение в регионе прививочной кампании.