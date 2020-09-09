09 сентября 2020

Полпред в УрФО назвал аутсайдеров подготовки к зиме

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов на заседании правительства. Курган, цуканов николай
Ряд территорий в регионе второй год не могут получить паспорта готовности в срок, уточнил Николай Цуканов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области 22 муниципалитета рискуют не получить паспорта готовности к отопительному сезону, заявил уральский полпред Николай Цуканов на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым.

Полпред подчеркнул, что ряд территорий в очередной раз не могут выполнить задачу в срок «14 [муниципалитетов] еще не получили акты готовности, как и в прошлом отопительном сезоне 2019—2020 гг.», — сообщили URA.RU в пресс-службе уральского полпредства.

Помимо обсуждения готовности муниципалитетов к зиме полпред и губернатор обсудили снижение доходов регионального бюджета, обеспечение школьников бесплатным питанием и проведение в регионе прививочной кампании.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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