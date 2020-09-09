При Наталье Котовой уже реализовано несколько крупных спортивных проектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске началось проектирование крупного спортивного комплекса на северо-востоке города. Он станет точкой притяжения для жителей районов, сегодня максимально обделенных досуговыми объектами. Такое решение приняла мэр города Наталья Котова.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном предполагается построить в Тракторозаводском районе на берегу на улице Хохрякова, близ действующей школы бокса «Алмаз». Там же появится общежитие для спортсменов на 70 мест и будет благоустроена береговая зона.

«Челябинску и без того сегодня не хватает бассейнов, а появление муниципального спорткомплекса в отдаленном районе сложно переоценить. Тем более, рядом с быстро растущими микрорайоном „Чурилово“. Земельный участок уже сформирован, сейчас занимаемся проектированием, которое пройдет на внебюджетные средства. После подготовки проекта будем решать вопрос с федеральным финансированием строительства», — пояснил URA.RU глава городского управления по физкультуре и спорту Максим Клещевников.

«Мы всегда приветствуем инициативы предпринимателей, благодаря которым появляются столь нужные городу проекты. Рассчитываем, что в рамках федеральной программы в Челябинске появится этот замечательный спорткомплекс», — сказала глава города Наталья Котова.

Еще одним масштабным проектом обещает стать реконструкция набережной озера Смолино в Ленинском районе. Разработка московского архитектурного бюро WOWHAUS предполагает обустройство почти двухкилометрового участка, который занимают заросшие камышом пустыри и промзоны.

Проект оценивается примерно в 300 млн рублей Фото: пресс-служба администрации Челябинска