Главу челябинского района избили и переехали машиной

Главу Кусинского района Юрия Лысякова доставили в травмпункт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Главу Кусинского района Юрия Лысякова избили и переехали машиной у здания администрации этого челябинского муниципалитета. С многочисленными повреждениями он доставлен в травмпункт Златоуста, сообщил URA.RU высокопоставленный источник.

«Сейчас Лысяков дает показания полицейским. Говорит, что недалеко от администрации ехал за рулем. За ним ехала машина, маякнула дальним светом фар. Он думал, что это кто-то из знакомых, остановился. Когда вышел, к нему подошел мужчина в медицинской маске, избил главу, после чего проехал по его ноге на автомобиле и скрылся. Лысяков говорит, что в нападении подозревает местного кандидата в депутаты по прозвищу Тагай. Того уже задержали и опрашивают. Он вины не признает», — рассказал собеседник.

Пресс-секретарь отдела МВД по Кусинскому району Светлана Васенева воздержалась от комментариев. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что принято заявление от гражданина о нападении. «По данному заявлению проводится проверка», — сказали в полицейском главке. В приемной Лысякова не ответили на звонок.

Нападение произошло рядом с администрацией Кусинского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор Станислав Мошаров, курирующий Кусинский район, подтвердил факт инцидента. «Мы поставлены в известность о случившемся. Обстоятельства выясняет полиция» — сообщил он URA.RU.

По версии источника URA.RU в администрации района, нападение связано с выборами. «Лысяков ездил в Челябинск на совещание по выборам. Там его жестко раскритиковали. Он вернулся и пошел наводить порядок. Но тут есть авторитеты, для которых даже глава не указ. С одним из них Лысяков перегнул палку. За что и получил», — добавил инсайдер.