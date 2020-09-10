Власти РФ оценили возможность нового карантина из-за COVID-19

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Новые карантинные ограничения появятся, если в регионах будет скачок заболеваний коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти введут карантин в регионах РФ, если в них будет резкий рост числа зараженных коронавирусом. Об этом заявил источник в российском правительстве.

«Конечно, если в каких-то регионах мы будем наблюдать взрывной рост заболеваемости, то главы субъектов Федерации вынуждены будут вернуться к ограничительным мерам», — цитирует «Интерфакс» источника. По его словам, ситуация с коронавирусом в России стабильная.

Оснований для введения новых ограничений сейчас нет, добавил источник. Он рассказал, что власти контролируют динамику заражений COVID-19.

В Москве первые добровольцы уже привились от коронавируса, передает Life. Препарат «Спутник V» получат 40 тысяч человек. Это предусмотрено проведением третьего этапа клинических испытаний вакцины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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