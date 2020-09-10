Власти РФ оценили возможность нового карантина из-за COVID-19

Власти введут карантин в регионах РФ, если в них будет резкий рост числа зараженных коронавирусом. Об этом заявил источник в российском правительстве.
«Конечно, если в каких-то регионах мы будем наблюдать взрывной рост заболеваемости, то главы субъектов Федерации вынуждены будут вернуться к ограничительным мерам», — цитирует «Интерфакс» источника. По его словам, ситуация с коронавирусом в России стабильная.
Оснований для введения новых ограничений сейчас нет, добавил источник. Он рассказал, что власти контролируют динамику заражений COVID-19.
В Москве первые добровольцы уже привились от коронавируса, передает
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