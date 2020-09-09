Главному полицейскому ХМАО прочат место в новом правительстве

Это существенно усилит силовой блок в высшем руководстве региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава полиции ХМАО Василий Романица может получить должность в региональном правительстве после того, как состоится переизбрание губернатора Натальи Комаровой. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник в политическом истеблишменте региона.

«Романица уходит из полиции. Точные даты и сроки пока назвать сложно, учитывая особый статус человека, но узкому кругу людей все понятно», — говорит инсайдер.

В полиции ХМАО официально отказались комментировать информацию собеседника агентства, предложив направить соответствующий запрос в центральный аппарат МВД, что и было сделано. Ответ на него пока не поступил. Сам Романица не ответил на звонки журналиста URA.RU. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО не комментируют информацию о персональном составе правительства, добавляя, что его состав будет объявлен после вступления в должность губернатора.

Но если информация инсайдера о переходе Романицы в правительство ХМАО подтвердится, то это заметно укрепит силовой блок, который на сегодня представлен бывшим главой МЧС Александром Тиртокой (ныне — вице-губернатор ХМАО), Галиной Максимовой (служившей в органах безопасности РФ) и Анатолием Уткиным, который 11 лет отслужил в органах внутренних дел. «Романица с его опытом работы, с его связями, системой коммуникаций и хваткой заметно усилит вице-губернаторский корпус, а все вопросы с полицией будут решаться мгновенно», — резюмирует источник в политической тусовке.

Ранее URA.RU писало, что после избрания губернатора ХМАО, будет перекроено региональное правительство. Своих постов могут лишиться чиновники самых разных уровней.