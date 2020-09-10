Путин пообещал адресную помощь потерявшим работу

По словам Путина, безработица в России находится на высоком уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россияне, которые остались без работы, получат адресную помощь от властей РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

«Необходимо адресно поддержать людей, которые остались без работы», — цитирует ТАСС Путина. По его словам, безработица в России находится на высоком уровне. Путин сравнил его с показателями 2012 года. Безработица не должна превышать 4,7%, рассказал Путин. По его словам, правительство уже приступило к восстановлению экономики.

По словам главы РФ, безработица в России превышает 6%, передает RT. Он добавил, что к 2021 году уровень занятости россиян вернется к докарантинным показателям.

Ранее правительство РФ опубликовало постановление, согласно которому безработные россияне с несовершеннолетними детьми получат по 3 тысячи рублей на каждого ребенка, передает телеканал 360. На эти цели правительство выделит 8,5 млрд рублей.