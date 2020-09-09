Власти свердловского города выгнали мусорщиков за подделку

В Красноуфимске собирались строить мусорный завод и полигон. Подвела фальшивая гарантия банка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Регоператор по обращению с мусором на западе Свердловской области ООО «ТБО «Экосервис» пытался заключить концессионное соглашение о строительстве мусорного полигона и завода в Красноуфимске на основании подложной банковской гарантии. Это явствует из искового заявления, направленного мэрией Красноуфимска в Арбитражный суд Свердловской области (есть в распоряжении URA.RU).

Одним из условий заключения концессии было предоставление банковской гарантии на 50 млн рублей. «12 ноября 2019 года ответчик написал расписку о том, что ему была возвращена банковская гарантия … для возврата в кредитное учреждение, оригинал расписки имеется у истца. 20 марта 2020 года истцом был направлен запрос на электронную почту ПАО „Восточный экспресс банк“… 27 марта 2020 года в адрес истца поступил ответ: „Банковская гарантия ‚Принципалу‘ ООО ‚ТБО ‚Экосервис‘ … не предоставлялась“, — гласит текст искового заявления.

Мэрия просит расторгнуть концессионное соглашение, признать договор аренды земельного участка недействительным, а также взыскать с ООО «ТБО „Экосервис“ в пользу муниципалитета убытки в виде упущенной выгоды в размере 2,5 млн рублей. В „ТБО ‚Экосервис‘ на просьбу о комментарии агентству предложили направить письменный запрос на электронную почту.

Ранее URA.RU сообщало, что западный мусорный регоператор заключил концессионное соглашение с властями Красноуфимска на 25 лет. Договор предполагал, в том числе, строительство полигона складирования мусора и мусоросортировочного завода на площадке, указанной в схеме обращения с ТБО Свердловской области. Против строительства активно выступали местные общественники.