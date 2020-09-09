Забег и «Градусы»: что будет на закрытии «Скрепы» в Екатеринбурге

Православный фестиваль в Екатеринбурге подходит к концу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Православный фестиваль «Скрепа» в Екатеринбурге, посвященный пропаганде семейных ценностей, завершится в предстоящую субботу массовым забегом и грандиозном концертом. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.

«В массовом семейном забеге смогут принять участие все желающие, главное условие — минимум два человека от семьи, — сообщили организаторы. — Любителям бега предстоит преодолеть дистанцию в три километра от плотинки до Октябрьской площади и обратно по набережной городского пруда. Все участники получат памятные медали». Для участия в забеге уже сейчас можно зарегистрироваться онлайн на сайте фестиваля .

Вечером субботы в 19:30 на главную сцену фестиваля выйдет популярная российская инди-группа Therr Maitz вместе с ее бессменным лидером Антон Беляевым. В 2014 группа была признана самым востребованным российским коллективом по версии ежегодной национальной премии «Событие года», а в 2015 — лучшим исполнителем года в российском iTunes и Apple Music, а ее фронтмен — лучшим российским артистом по версии премии MTV Europe Music Awards.

Не обойдется без сюрпризов и в программе завершающего дня фестиваля (воскресенье, 13 сентября). В этот день на Плотинке выступят лучшие местные творческие коллективы, а в 19.00 состоится грандиозный концерт, где сначала выступит группа «Градусы», а затем — прославленная рок-семья — певица Ольга Кормухина и лидер группы «Парка Горького» Алексей Белов.

Фестиваль «Неделя Семьи „Скрепа“» приурочен к празднику русских святых Петра и Февронии — покровителей семьи, любви и верности. Он начался 7 сентября и продолжится до 13 числа. Организатором выступил фонд святой Екатерины при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации Екатеринбурга.