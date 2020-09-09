09 сентября 2020
08 сентября 2020

Пермский губернатор изменил структуру одного из министерств

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, махонин дмитрий
Махонин внес изменения в структуру минстроя Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин изменил структуру краевого министерства строительства. Распоряжение главы региона опубликовано на официальном сайте минстроя.

В документе указано, что заместители министра Андрея Колмогорова отныне координируют работу краевых управлений: капстроительства, госэкспертизы и реализации жилищных программ. Замминистра Дмитрий Солодов будет координировать работу ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» и КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края», а замминстра Фаина Минх — ГКУ ПК «Управление по реализации жилищных программ Пермского края».

Источник URA.RU в краевом правительстве отметил, что заместители Колмогорова и так по факту координировали работу данных учреждений, однако отныне «это закреплено документально». «Заместители министров теперь являются ответственными за работу управлений по отдельным направлениям», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального минстроя.

Сейчас в структуре министерства работают пять заместителей министра. Помимо выше указанных, ими являются Александр Пономарев (первый замминистра), а также Людмила Воробьева (начальник финансово-экономического управления).

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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