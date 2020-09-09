Пермский губернатор изменил структуру одного из министерств

Махонин внес изменения в структуру минстроя Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин изменил структуру краевого министерства строительства. Распоряжение главы региона опубликовано на официальном сайте минстроя.

В документе указано, что заместители министра Андрея Колмогорова отныне координируют работу краевых управлений: капстроительства, госэкспертизы и реализации жилищных программ. Замминистра Дмитрий Солодов будет координировать работу ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» и КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края», а замминстра Фаина Минх — ГКУ ПК «Управление по реализации жилищных программ Пермского края».

Источник URA.RU в краевом правительстве отметил, что заместители Колмогорова и так по факту координировали работу данных учреждений, однако отныне «это закреплено документально». «Заместители министров теперь являются ответственными за работу управлений по отдельным направлениям», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального минстроя.

Сейчас в структуре министерства работают пять заместителей министра. Помимо выше указанных, ими являются Александр Пономарев (первый замминистра), а также Людмила Воробьева (начальник финансово-экономического управления).