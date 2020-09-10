Суд изъял у экс-главы Марий Эл Маркелова имущество на 374 млн

Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов обвиняется в получении взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд в Ульяновске по требованию Генпрокуратуры РФ изъял у экс-главы республики Марий Эл Леонида Маркелова имущество на общую сумму в 374,8 млн рублей. Деньги переведены в доход государства, сообщили в ведомстве.

«Ленинским районным судом Ульяновска удовлетворен второй иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в государственную казну приобретенного коррупционным путем имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков», — говорится в заявлении Генпрокуратуры России. Как уточнили в ведомстве, в доход страны обращены недвижимость, транспортные средства и деньги бывшего чиновника. При этом в 2019 году суд уже изымал у Маркелова имущество общей стоимостью 2,2 млрд рублей, пишет RNS . Обвиняемый приобрел его в период с 2000 по 2016 годы.

Сейчас Нижнегородский районный суд рассматривает по существу дело Маркелова. Экс-глава Марий Эл обвиняется в получении взятки на сумму более 235 млн рублей. Его также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Вину бывший губернатор отрицает.