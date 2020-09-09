Свердловская «ЕР» отказала в поддержке авторитетному бизнесу

Антон Швалев не сможет избраться в гордуму Екатеринбурга от «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фракция авторитетного бизнесмена, контролирующего большинство в гордуме Екатеринбурга, не увеличится по итогам довыборов 22 ноября. Как стало известно URA.RU, свердловская «Единая Россия» не будет выдвигать под своим брендом экс-депутата Антона Швалева и предпринимателя Виталия Чачина, которых может поддерживать бизнесмен. Их фамилии отсутствуют в списках потенциальных кандидатов, обсуждаемых внутри ячейки «ЕР», сообщил источник URA.RU.

«Единороссы не рассматривают вариант с их участием [в довыборах в думу Екатеринбурга]», — поделился инсайдер. Ранее, по информации агентства, на уровне слухов обсуждался вариант с выдвижением Швалева и Чачина от «Единой России». Их прошлое — основная причина, по которой такой сценарий не является возможным, уточняет источник. В 2013-м и 2018 годах Швалев избирался в гордуму Екатеринбурга от «Справедливой России», а в начале 2019 года переехал в Омск для работы в команде омского губернатора, эсера Александра Буркова. А Чачин в 2018 году под флагом «СР» пытался избраться в гордуму Екатеринбурга.

«Поддержка Швалева и Чачина могла бы уничтожить реготделение „Единой России“ изнутри», — объясняет инсайдер. «Дело в том, что у партийцев возникли бы обоснованные претензии к руководству [ячейки]. Получается, они работают на партию, реализуют ее программы, отбиваются от негатива, а им говорят поддержать людей, которые их критиковали, потому что так кто-то договорился. Это неправильно», — описал ситуацию собеседник агентства.

Получить комментарии лидера свердловских единороссов Виктора Шептия, а также Антона Швалева и Виталия Чачина на момент публикации не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу, чтобы на довыборах в думу Екатеринбурга победил кандидат от «Единой России». Голосование, которое пройдет в уральской столице 22 ноября, воспринимается властями как главное в России в это время.