Евгений Куйвашев настраивает элиты на победу «Единой России» Фото: Анна Майорова © URA.RU

На довыборах в думу Екатеринбурга 22 ноября должен будет победить кандидат от «Единой России». Такую установку на встрече с мэром Александром Высокинским и вице-губернатором Сергеем Бидонько озвучил губернатор Евгений Куйвашев, сообщают источники URA.RU. Вводная главы региона нетривиальна: своим решением губернатор определил, кто должен контролировать большинство в думе.

Когда гордуму покинули Олег Кагилев и Елена Дерягина, «Единая Россия» потеряла большинство (сейчас партия имеет 17 мандатов из 36). «Для „ЕР“, мэрии и резиденции [губернатора] довыборы — супервызов. За голосованием в Екатеринбурге будут следить все: в других российских мегаполисах в ноябре не будет кампаний. И, если „ЕР“ не восстановит большинство в гордуме, у Москвы возникнут вопросы», — передает вводные от Куйвашева инсайдер.

Установка на победу «Единой России» нарушает планы авторитетного бизнесмена, контролирующего депутатское большинство. Ранее URA.RU писало, что он помогает продвигать двух кандидатов — Виталия Чачина (по Ленинскому округу) и Антона Швалева (по Верх-Исетскому округу). На прошлой неделе с ними встретился губернатор, согласовавший их участие в кампании.

Предполагалось, что Чачин и Швалев могут быть выдвинуты от «Справедливой России». «В таком случае он [авторитетный бизнесмен] не сможет рассчитывать на поддержку губернатора», — описывает ситуацию инсайдер. Свердловская «Единая Россия», в свою очередь, пока не определилась с кандидатами — руководство ячейки продолжает подбор претендентов.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга не стали комментировать содержание встречи губернатора с чиновниками. В региональный департамент информполитики направлен запрос на комментарий.