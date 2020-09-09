Политики Кургана назвали покушение на Шумкова предвыборным фейком

В СМИ появилась информация о готовящемся покушении на Вадима Шумкова. Но официальных данных нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Курганские оппозиционеры считают, что информация о готовящемся покушении на губернатора Вадима Шумкова могла быть предвыборным вбросом. Таким мнением с URA.RU поделились политики.

Яков Сидоров (КПРФ) предположил, что это фейк, выгодный для команды губернатора перед выборами: «С учетом того, что информация появилась накануне избирательной кампании, у меня серьезные сомнения относительно ее достоверности». Он напомнил, что у «партии власти» падают рейтинги, а именно Шумков помогает ее кандидатам: «Безусловно, они пытаются подтянуть рейтинг Шумкова и таким образом косвенно подтянуть рейтинг «Единой России».

«Думаю, что это появилось не случайно перед выборами», — отметила Елена Панова («Яблоко»). Но она затруднилась сказать, кто был автором этого вброса. Валерий Державин («Справедливая Россия»), считает, что никого вообще не задерживали. Юрий Ярушин (ЛДПР) удивился, что такая новость не заинтересовала федеральные СМИ, а официальных комментариев до сих пор нет, но считает, что история не связана с выборами.

Евгений Кафеев («Единая Россия») уверен, что с такими вещами не стали бы шутить, вряд ли история положительно сказалась бы на рейтинге Шумкова и партии. Правительство не ответило на вопрос о возможном предвыборном вбросе.

Новость о задержании человека, который готовил покушение на Шумкова, появилась на сайте Znak.com со ссылкой на источник. Затем информация была опубликована в телеграм-канале «Курган — уран» (считается подконтрольным пиар-блоку Шумкова). Правительство официально не высказывалось на эту тему. У МВД и ФСБ региона до сих пор нет информации о задержании. В полпредстве пояснили, что у них нет комментариев силовиков. Выборы пройдут 13 сентября. Самая крупная кампания — в областную думу. В ней участвуют «ЕР», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Партия Роста», «Партия пенсионеров».