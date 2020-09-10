Власти Кургана готовят новую программу развития, забыв о старых

В Кургане потратят 1,5 млн рублей на разработку «Стратегии-2035» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана готова потратить 1,5 млн рублей на разработку стратегии развития города до 2035 года. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

Согласно документу, муниципальный контракт на разработку стратегии социально-экономического развития Кургана до 2035 года будет заключать департамент экономического развития. «Утвердить предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта на выполнение научно-исследовательской работы в размере 1 500 000 рублей», — отмечается в постановлении. Стратегия должна быть готова к 31 марта 2021 года.

«Сейчас в Кургане есть аналогичная стратегия до 2030 года. Когда ее принимали в 2014 году, все СМИ об этом писали. Сейчас о ней практически никто не вспоминает», — рассказал URA.RU инсайдер, близкий к городским властям. Информационное затишье инсайдер объяснил тем, что многие ключевые показатели, заложенные в «Стратегии-2030», не выполняются. Например, предполагалось, что население областного центра к 2020 году по самому пессимистичному сценарию сократится до 314 тысяч человек (с 325 тысяч в 2013 году). По факту же в 2020 году в городе насчитывалось около 312 тысяч жителей.

Источник напомнил, что на уровне региона также принимались «Стратегия-2020» и «Стратегия-2030», реализация которых не придается широкой огласке. Он не исключил, что и новую стратегию ждет такая же судьба. Получить оперативные комментарии пресс-службы мэрии URA.RU не удалось, направлен запрос.