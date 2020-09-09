09 сентября 2020

В ЯНАО обрушился жилой дом. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Тобольск памятники духовная столица, деревянный дом, белье на веревке
Дом сошел со свай и частично обрушился Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU

В Салехарде частично обрушился двухэтажный жилой дом №13 по улице Комбинатской. Информация об этом появилась в официальной группе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«Вечером 10 сентября произошло частичное обрушение двухэтажного дома. Глава Салехарда Алексей Титовский находится на месте», —говорится в сообщении.

В деревянном здании находились 18 квартир. В результате ЧП никто не пострадал. В настоящий момент жителей дома в автобусах отправляют для размещения в гостиницу. Создан оперативный штаб. В администрации города отметили, что около дома всю ночь будут дежурить сотрудники полиции. По информации «Ямал-регион», двухэтажный дом сошел со свай. Подробности случившегося выясняются.

Жильцов дома временно размещают в гостиницах
«ВКонтакте»/Администрация Салехарда

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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