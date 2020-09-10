В Пермском крае возник спор из-за явки на главных выборах года

Впервые выборы в Пермском крае продлятся три дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

В Пермском крае стартовали выборы губернатора, а также довыборы в законодательное собрание. Впервые в истории региона они продлятся три дня. По данным собеседника URA.RU, по итогам голосования явка может составить около 40%.

«Не думаю, что [явка] будет ниже 37%, возможно, достигнет 40%», — отметил собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией. Другой собеседник полагает, что явка может быть выше. «В регионе проходят выборы губернатора, а также довыборы депутатов, поэтому не исключаю, что цифры могут быть чуть выше 40%», — считает источник в политических кругах. Ранее инсайдер в одном из федеральных социологических институтов уточнял в беседе с URA.RU, что цифры по явке превысят 40%. В пермском краевом избиркоме признавали, что внимание к явке уделяется много. Но подчеркивали, что главное на выборах — «легитимность результатов голосования».

11 сентября в 08:00 открылись 1798 избирательных участков по всему краю. На пост губернатора претендуют четыре кандидата: Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от «Патриотов России», самовыдвиженец Дмитрий Махонин и Олег Постников от ЛДПР. До выборов не дошел кандидат от «Справедливой России» Александр Репин, которому было отказано в регистрации из-за двойных подписей муниципальных депутатов.

Кроме того, в Пермском крае пройдут довыборы в законодательное собрание по трем одномандатным избирательным округам. По округу №2 выдвинуты семь кандидатов. Это Леонид Любимов (КПРФ), Георгий Балашов (КПРФ), Валерий Смолин («Демократическая партия России»), Константин Лоран («Партия Прогресса»), Вячеслав Григорьев («Единая Россия»), Владимир Зыков (Партия «За справедливость»), Владимир Степанов («Справедливая Россия»).

По округу №13 выдвинуты Дмитрий Стахов (ЛДПР), Павел Кузьмин («Единая Россия»), Дмитрий Мельчаков («Справедливая Россия») и Денис Богатырев (самовыдвиженец). По округу №17 — Марат Галимуллин (КПРФ), Алексей Баландин (ЛДПР), Антон Удальев («Единая Россия») и Ирина Злобина («Справедливая Россия»).