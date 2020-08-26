На выборах пермского губернатора появилась интрига

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Кандидат в пермские губернаторы от ЛДРП Олег Постников отбирает часть голосов у кандидата от КПРФ Ксении Айтаковой. Об этом URA.RU рассказал источник в одном из федеральных социологических институтов. Он пояснил, что за месяц процент поддержки Постникова и Айтаковой практически сравнялся.

«Еще месяц назад поддержка Айтаковой была на уровне 7%, а Постникова — 5%. Сейчас они почти сравнялись, и каждого из них поддерживает почти по 6% жителей региона, которые готовы прийти на выборы», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что уровень поддержки самовыдвиженца Дмитрия Махонина растет и держится уверенно на уровне «выше 50%», а за кандидата Евгения Козлова свои голоса готовы отдать менее 1% избирателей.

При этом отмечается, что за последнее время уровень предполагаемой явки избирателей снизился. Собеседник URA.RU говорит, что в Пермском крае на выборы может прийти около 40% избирателей, но еще месяц назад эта цифра была выше на 2-3%.

«Внимания явке традиционно уделяется много. Однако самое важное в выборах — легитимность результатов голосования, то есть доверие к результатам со стороны избирателей. Для этого комиссии должны сделать выборы удобными, и четко следовать требованиям законодательства», — рассказали URA.RU в пресс-службе избирательной комиссии Пермского края.