Назван главный минус нового закона об ОСАГО

Формирование стоимости ОСАГО стало непрозрачным Фото: Илья Московец © URA.RU

Изменения стоимости ОСАГО, вступившие в силу в конце августа, сделают систему непрозрачной для клиентов. Об этом заявил независимый страховой эксперт Михаил Михеев.

«Формирование стоимости ОСАГО для клиента становится полностью непрозрачным», — передает словам эксперта газета «Известия».

Из-за того, что автогражданка — обязательный вид страхования и отказывать в нем компания не может, то через индивидуализацию будет достигаться закрытие рисков по «недобору» за аварийных водителей, отметил Михеев. Так, по его словам, мужчинам начисляют большую цену страховки, так как по статистике женщины водят машину аккуратнее. Руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев отметил, что даже если весь год водитель проездил без аварий и коэффициент бонус-малус (КБМ) у него снизился, при продлении ОСАГО новый полис может оказаться дороже, чем предыдущий. Причина в том, что помимо КБМ учитываются еще более 10 факторов. Например, могут измениться коэффициенты территории и возраста.

В России, как напоминает RT, вступило в силу указание ЦБ, которое расширяет тарифный коридор ОСАГО и позволяет страховщикам подбирать более персонализированный тариф для водителей. Для легковых автомобилей диапазон базовых ставок увеличится на 10% вверх и вниз и будет находиться в пределах от 2471 до 5436 рублей.