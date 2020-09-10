Общественный транспорт в России хотят сделать бесплатным

Введение бесплатного проезда в общественном транспорте может стать возможным к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии Минтранса РФ.
«Бесплатный проезд в общественном транспорте можно будет ввести через 15 лет», — передает содержание документа РБК.
Однако взамен министерство предлагает сделать платным проезд по большинству дорог для всех водителей. Схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Отмечается, что такие меры будут стимулировать отказ от личных автомобилей в крупных городах и использование общественного, немоторизированных и внеулочных транспортных средств.
Ранее сообщалось, что дороги на 70% территории России разрешили сделать платными. Более того, правительство страны одобрило введение административного штрафа за неоплаченный проезд по платной автодороге. Кабинет министров принял такое решение, чтобы повысить эффективность функционирования транспортной инфраструктуры. Отмечается, что новая санкция также будет работать в интересах добросовестных пользователей платных трасс, напоминает RT.
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