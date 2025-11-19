НАСА развернуло масштабную кампанию наблюдений за межзвездным объектом 3I/ATLAS

НАСА надеется получить новые знания о космосе Фото: spacePD/pickupimage

НАСА проводит беспрецедентную по масштабу кампанию наблюдений за межзвездной кометой 3I/ATLAS. В исследовании задействовано более десятка космических аппаратов, расположенных в различных точках Солнечной системы. Информация предоставлена пресс-службой НАСА.

«НАСА находится в разгаре беспрецедентной кампании наблюдений по всей Солнечной системе, поворачивая свои аппараты и телескопы, чтобы отслеживать комету 3I/ATLAS», — говорится в заявлении агентства. Ученые надеются, что наблюдения из разных точек Солнечной системы помогут сравнить свойства межзвездного объекта с кометами местного происхождения и лучше понять состав планетных систем за пределами нашей.

Цель кампании — получить как можно больше данных о комете. С момента открытия объекта 1 июля уже 12 аппаратов получили и обработали его изображения. В ближайшие месяцы к наблюдениям подключатся и другие миссии. Полученные данные позволят расширить знания о происхождении и эволюции комет, а также прояснить некоторые вопросы, связанные с формированием и развитием планетных систем во Вселенной.

