В России хотят в 10 раз увеличить штрафы за курение на работе

Председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила в 10 раз увеличить штрафы за курение на рабочих местах. Обращение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Общероссийское общественное движение „Здоровое Отечество“ обращается к вам с просьбой проработки вопроса, касающегося ужесточения административной ответственности за курение на рабочих местах, включая использование электронных систем доставки никотина (вейпов)», — сказано в документе который есть в распоряжении РИА Новости.

Активисты движения и граждане фиксируют многочисленные случаи курения в офисах, производственных помещениях и других рабочих зонах, в том числе использование вейпов. Это ухудшает санитарно-гигиенические условия труда и провоцирует конфликты.

