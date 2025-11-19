Логотип РИА URA.RU
В России хотят в 10 раз увеличить штрафы за курение на работе

20 ноября 2025 в 04:30
Штрафы за курение в общественных местах могут поднять до 15 тысяч рублей

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила в 10 раз увеличить штрафы за курение на рабочих местах. Обращение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Общероссийское общественное движение „Здоровое Отечество“ обращается к вам с просьбой проработки вопроса, касающегося ужесточения административной ответственности за курение на рабочих местах, включая использование электронных систем доставки никотина (вейпов)», — сказано в документе который есть в распоряжении РИА Новости.

Активисты движения и граждане фиксируют многочисленные случаи курения в офисах, производственных помещениях и других рабочих зонах, в том числе использование вейпов. Это ухудшает санитарно-гигиенические условия труда и провоцирует конфликты.

Существующие штрафы в размере 500–1500 рублей не сдерживают нарушителей, а работодатели редко применяют дополнительные дисциплинарные меры. Движение предлагает увеличить штрафы за курение в неположенных местах до 5000–15000 рублей для физических лиц, установить повышенную ответственность для работодателей, которые не обеспечивают соблюдение запрета на курение, а также расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора в части выявления и пресечения нарушений.

